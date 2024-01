Läuft bei Dir?

Wenn nichts mehr geht: Werken statt Schule



Gast: Hendrikje Lorenz

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Rudolf Linßen

Die WERKstattSCHULE Heidelberg ermöglicht Lernen im Zwischenraum: Wenn Jugendliche und junge Erwachsene unbeschulbar sind oder Straftaten begehen, dann ist es nicht leicht, sie über eine Ausbildung in einen Beruf, in eine Arbeit, in ein geordnetes Leben und in die Selbständigkeit zu führen. Es geht darum, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 15 und 25 zu helfen, wieder Vertrauen zu finden in ihre eigenen Kräften, verbindlich und pünktlich zu werden und in ihre eigenen Stärken zu investieren. WERKstattSCHULE ist ein Freier Träger der Jugendhilfe, tätig in der internationalen Jugendarbeit, der Jugendhilfe und der Jugendpflege. Zu Gast in SWR2 Tandem ist Hendrikje Lorenz, Geschäftsführerin, und zwei Praktikanten. Patrick und Florian arbeiten derzeit in der WERKstattSCHULE, erzählen davon und von ihren Hoffnungen und Zielen.

Musiktitel

Catching the catcher

Jon Kenzie

CD: From wanderlust

Cumbia de donde

Calexico

CD: Edge of the sun

Tell me

Rohey

CD: A million things

Zeit

Seven (feat. Thomas D)

CD: 4Colors

She was a doorman

Ana Popovic

CD: Trilogy

Droits des hommes

Color Humano

CD: Madibá