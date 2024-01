Carolin Silbernagl vernetzt Spender mit Hilfsprojekten und forscht über digitale Innovationen im sozialen Bereich



Gast: Carolin Silbernagl, Spendenplattform betterplace

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Karin Hutzler

Ende 2007 wurde die Onlinespendenplattform betterplace.org gegründet. Ganz gleich ob es sich um Umweltschutz, Bildungsprojekte, Entwicklungshilfe oder Kinderschutz handelt, betterplace will Hilfe von Mensch zu Mensch ermöglichen und vernetzt Spendenwillige mit Projekten aus aller Welt. Oberstes Gebot ist Transparenz über den Einsatz der Spenden.

Mittlerweile gibt es mit betterplace lab ein hauseigenes Forschungslabor, wo der Frage nachgegangen wird, wie sich digitale Technologien für soziale Zwecke nutzen lassen. Im Sommer wird betterplace in Berlin-Kreuzberg das "Haus für die Zivilgesellschaft" eröffnen, wo verschiedene gesellschaftliche Gruppen in ihrem sozialen Engagement zusammengeführt werden sollen.

Carolin Silbernagl ist Außenministerin von betterplace und kümmert sich besonders um Entwicklung und Pflege von strategischen Partnerschaften und neue Kooperationsprojekte.

