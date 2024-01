Ein bisschen Heimat

Die Suche nach Identität

Von Thomas Klug

Nebo und Canhina sind Deutsche. Das ist ihnen klar und es steht bei beiden so im Ausweis. Sie haben nie daran gezweifelt. Nebo ist in München geboren, Canhina in Berlin. Dort wo sie leben, ist ihre Heimat. Aber wenn sie das sagen, ernten sie Kopfschütteln oder Widerspruch. Canhinas Eltern stammen aus Angola. Die Eltern von Nebo aus Serbien. Also wundern sich die Mitmenschen darüber, wieso sie gut deutsch sprechen und kleben ihnen eines dieser deutschen Bandwurmwörter an: Migrationshintergrund. Canhina und Nebo suchen eine Heimat, in der sie sich nicht rechtfertigen müssen.