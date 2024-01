Wer ist der Feind?

Zwei ehemalige israelische Scharfschützen über Einsätze in besetzten Gebieten

Von Heike Tauch

Über Sniper ist wenig bekannt. In den Medien kursieren hauptsächlich Klischeebilder von muskulösen Männern mit stählernen Nerven, die sich als Heckenschützen in den heutigen "asymmetrischen Kriegen" einen Namen gemacht haben und deswegen verehrt oder gehasst werden. Nadav Weiman und Avner Gvaryahu haben in einem Scharfschützenteam in der israelischen Armee gedient. Ihre Erfahrungen ließen sie immer mehr an ihrem Selbstverständnis als Elitekämpfer zweifeln. Inzwischen engagieren sie sich in der NGO "Breaking the Silence", die sich dafür einsetzt, dass die Menschen in Israel erfahren, was in den besetzten Gebieten passiert.