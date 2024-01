Zwischen Sehnsucht und Angst

Syrische Flüchtlinge im Libanon

Von Margarete Blümel

Eineinhalb Millionen Syrer sind vor dem Krieg in den Libanon geflohen. Jeder Fünfte ist dort inzwischen ein Flüchtling. Vom hochverschuldeten libanesischen Staat können die Gestrandeten kaum etwas erwarten. Deshalb versuchen Männer wie Muhammad, ihre Familien mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Aber die Angebote sind rar, manchmal werden die syrischen Aushilfen auch um ihren Lohn betrogen. Viele Flüchtlinge leben in Zelten nahe der syrischen Grenze. Wenn sie krank werden, sind sie auf westliche NGOs angewiesen. Trotzdem harren sie im Libanon aus, denn die Lage in Syrien ist viel zu unsicher.

