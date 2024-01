Wie der Krieg weiter wirkt

Mit Sabine Bode, Journalistin und Buchautorin



Moderation: Fabian Elsässer

Redaktion: Martina Kögl

Ehrliche Reue – Mein Nazigroßvater und seine Umkehr. So heißt die Sendung von Kilian Pfeffer in SWR2 Leben um 15.05 Uhr. Ein Enkel stellt Fragen: Was für ein Typ war dieser lang verstorbene Großvater? Wie wurde er in der Familie gesehen? Was war wirklich?

Uns interessiert in der Sendung am Abend: Wurde in Ihrer Familie über Kriegserlebnisse gesprochen oder geschwiegen? Was hat die Auseinandersetzung mit familiären Kriegserfahrungen in Ihnen ausgelöst?

Gast im Studio ist Sabine Bode. Sie beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren damit, wie Nationalsozialismus und Krieg die nachfolgenden Generationen geprägt haben. Sie hat bedeutende Bücher über die Kriegskinder, Nachkriegskinder und Kriegsenkel verfasst.

Rufen Sie an, sprechen Sie mit Sabine Bode und erzählen uns davon.

Ab 19:00 Uhr: 07221 2000

Buchtipp

Kriegsenkel: Die Erben der vergessenen Generation

Sabine Bode

Verlag: Klett-Cotta

Taschenbuch: 9,95 Euro

Kindle: 7,99 Euro

Nachkriegskinder

Sabine Bode

Verlag: Klett-Cotta

Taschenbuch: 9,95 Euro

Kindle: 7,99 Euro

Die vergessene Generation: Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen

Sabine Bode

Verlag: Klett-Cotta

Taschenbuch: 9,95 Euro

Kindle: 7,99 Euro

