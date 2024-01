Das Musikjahr 1969: Der Jazzrock bläst

Nils Landgren würdigt die Jazzrockband Chicago



Im Musikjahr 1969 erscheint das Debütalbum Transit Authorityder Jazzrock-und Pop-Band Chicago, die mit einem Bläsersatz einen neuen Sound kreieren. Alle Bandmitglieder komponieren, tragen zum Gesamtklang bei. In den 70er Jahren werden sie weltbekannt mit Balladen wie „If you leave me now“. Die Band zählt ihre Alben mit dem immergleichen Schriftzug durch. Chicago Nummer 17 aus dem Jahr 1984 wird über sechs Millionen Mal verkauft. Nils Landgren, schwedischer Posaunist und Sänger, einer der erfolgreichsten europäischen Jazzmusiker, würdigt das Werk der Band Chicago im Gespräch mit Fabian Elsäßer.

Auf der Suche nach Schorsch (5/5)

Folge 5: Schorsch, der Mensch

Gebhard Stein und Charly Kowalczyk treffen Schorschs Schwester, die über die Vormundschaftsakte ihres Bruders verfügt, und wir erfahren seine vollständige Geschichte.

Tjadke Biallowons

Michael Wittenborn

Questions sixty-seven and sixty-eight

Chicago Transit Authority

CD: Chicago Transit Authority

25 or 6 to 4

Chicago

CD: Chicago II

Hard to say I'm sorry

Chicago

CD: Traumhaft - Feelings for you

Another trippy day

Chicago

CD: "Now" Chicago XXXVI