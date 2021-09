per Mail teilen

Michelle Bastien-Archers Ehemann ist wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Afroamerikanerin besucht Jermaine regelmäßig im Gefängnis, schreibt ihm Briefe und telefoniert täglich mit ihm. Seine Abwesenheit ist dennoch immer spürbar. So kennt Jermaine seine Stiefkinder fast ausschließlich aus Erzählungen und von Fotos. Viermal im Jahr darf die Familie in der Haftanstalt in einem kleinen Apartment übernachten - der einzige Lichtblick inmitten eines kräftezehrenden Familienalltags.