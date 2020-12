Peter Mansky züchtet aussterbende Nutztierrassen



Gast: Peter Mansky

Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Fabian Elsäßer

Peter Mansky aus Baden-Baden lebt in zwei Welten: hauptberuflich vermittelt der studierte Kommunikationsdesigner hochkomplexe technische Zusammenhänge, doch im Nebenerwerb ist er Landwirt. Auf seinem Hof in einem abgelegenen badischen Bergtal findet er den nötigen Ausgleich zu seiner Arbeit mit Texten und Bildern. Autark ernährte sich seine Familie bereits seit Jahrzehnten, doch mit dem Erwerb eines eigenen Bauernhofs hat Mansky seinen Tierbestand deutlich vergrößert. Inzwischen hält der 64-Jährige, der wesentlich jünger wirkt, an die 40 Merino-Schafe und etwa 15 schwäbisch-hällische Landschweine. Die Tiere haben freien Auslauf und Zeit zum langsamen Wachsen. Massentierhaltung mit „Turbo-Schweinen“ lehnt der Landwirt aus Leidenschaft ab.

Musiktitel:

Earlybird

Anthony Strong

CD: Stepping out

I Put a Spell on You

Annie Lennox

CD: Nostalgia

Todo por amor

Daymé Arocena

CD: Cubafonia

The Wind and the Rain

Fraser Anderson

Under the cover of lightness

How Long

Ndidi O

CD: Dark Swing