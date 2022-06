Was treibt einen jungen Österreicher dazu, Butler zu werden? Warum bringt sich sein Dienstherr, der Anwalt Jean-Pierre Hobbs, eines Tages um? Und was hat der US-Schriftsteller John Wray damit zu tun? Verena Rossbacher erzählt in ihrem Roman „Ich war Diener im Hause Hobbs“ die Geschichte eines familiären Rätsels – und vom Aufwachsen in der österreichischen Provinz.| Roman, Kiepenheuer und Witsch, 384 Seiten, 22 Euro.| Rezension von Gerrit Bartels. mehr...