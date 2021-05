Die Corona-Pandemie hat an das gemeinsame Spielen in sozialen Gruppen gefördert — aber an den Spiele-Vorlieben der Menschen wenig geändert, erklärt der Dortmunder Spieleforscher Rainer Korte. „Die Möglichkeiten außerhalb des Hauses waren sehr beschränkt — deshalb haben viele auf klassische Brettspiele zurückgegriffen“, so der Experte. mehr...