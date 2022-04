Die Sekretärin

per Mail teilen

Fünf Jahrzehnte im Vorzimmer berühmter Männer

Mit Heide Sommer spricht Natalie Putsche

Wenn sie von ihrer Arbeit erzählt, spürt man die Aufbruchstimmung vergangener Tage. Obwohl Heide Sommer das ist, was einige abqualifizierend als Vorzimmerdame bezeichnen würden - die 74-jährige Sekretärin hat sich in mehr als 50 Berufsjahren nie zweitklassig gefühlt, im Gegenteil. Wenn sie Publizisten wie Fritz Raddatz und Theo Sommer zuarbeitete, war sie sich ihrer Bedeutung als "Zweite", wie sie sich selbst nennt, sehr bewusst. Sie erlebte in fünf Jahrzehnten den Wandel der großen Redaktionen, die ersten weiblichen Journalisten und nicht zuletzt die Entwicklung ihres eigenen Berufs. Dem der Sekretärin.