Junge Leute im Gespräch

Moderation: Fabian Elsäßer

Gast: Carl Dohmann, Deutscher Meister im Gehen und Olympia-Teilnehmer 2016

Carl Dohmann aus Baden-Baden studiert Volkswirtschaftslehre an der Universität in Freiburg. Und er zählt zur Spitze der deutschen Leichtathleten. Er wurde bereits zweimal Deutscher Meister im Gehen über die 50-Kilometer, war aber auch in der 20-Kilometer-Distanz erfolgreich. In den vergangenen drei Jahren hat er an allen wichtigen nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen und holte 2015 beim Europacup mit seiner Mannschaft Gold in der Teamwertung. Jetzt hat sich der 26-Jährige für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro qualifiziert.

Musiktitel

Bochum

Herbert Grönemeyer

CD: Was muss muss – best of



Af en af

Kurt Darren

Ist in Deutschland nicht veröffentlicht



Lasse redn

Die Ärzte

CD: Jazz ist anders



Samba de Janeiro

Bellini

CD: Best of summer