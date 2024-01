Sie hat nicht funktioniert

Ellinor Krogmann im Gespräch mit Louise Jacobs

Louise Jacobs, heute 33 Jahre alt und Bestseller-Autorin, gehört in die Kaffeeröster-Dynastie, aber das hat ihr als Kind nicht nur Glück gebracht. In ihrer sehr leistungsorientierten Familie erweist sie sich schon früh als Schulversagerin. Schreiben und Rechnen fallen ihr schwer. Diagnose: Legasthenie und Dyskalkulie. Sie wird von einem Experten zum nächsten geschickt und je mehr sie untersucht wird, desto kränker fühlt sie sich. Eine Privatschule in Vermont scheint der Ausweg, aber dort erkrankt sie als Jugendliche an Magersucht.

Musiktitel

Be still

Becca Stevens Band

CD: Perfect animal

Necklace of wrens

The Gloaming

CD: The Gloaming

Snow white

Marina & The Kats

CD Small

Azuquita pa'l café

Max Capote

CD: Chicle