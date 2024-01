Junge Leute im Gespräch

Moderation: Bernd Lechler

Gast im Studio: Lara Dovifat, Sozialwissenschaftlerin und Trainee

bei "Campact"

Lara Dovifat, Jahrgang 1990, lässt sich seit Januar bei der Nichtregierungsorganisation "Campact e.V." im Rahmen eines Trainee-Programms zur politischen Campaignerin ausbilden. Zuvor hat sie Sozialwissenschaften in Berlin studiert und zahlreiche Praktika absolviert. Sie war beispielsweise für Ärzte ohne Grenzen ein halbes Jahr in Südafrika und hat am Aufbau eines Kultur- und Begegnungszentrums in der Zentralukraine mitgearbeitet. Bei Campact hat Lara Dovifat bisher in unterschiedlichen Themenfeldern gearbeitet und beschäftigt sich derzeit mit der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Der Verein wurde 2004 gegründet und organisiert überwiegend über das Internet Proteste gegen umstrittene Gesetzesvorhaben oder diskussionswürdige wirtschaftspolitische Entwicklungen. Eine Online-Petition von Campact zum geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA im Vorjahr wurde von mehr als einer halben Millionen Menschen unterzeichnet.

Musiktitel

Into the wild

Bonaparte

CD: Bonaparte



Fackeln und Forken

Supershirt

CD: Brennende Flügel



A friend

Say Yes Dog

CD: A friend



The rainmaker

Action Bronson & Statik Selektah

CD: Well done