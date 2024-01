Junge Leute im Gespräch



Moderation: Lennart Seebald

Gast im Studio: Der Kabarettist und Schauspieler Maxi Schafroth

Maxi Schafroth hat mit seinen knapp 30 Jahren schon eine beachtliche Karriere aufgebaut - in zwei Sparten. Als Kabarettist schöpft der Landwirtssohn weidlich aus dem Anekdotenreservoir seiner Kindheit und Jugend.

Die spielte sich ab im kleinen Allgäuer Dorf Stephansried, in dem auch Sebastian Kneipp geboren wurde. Das Programm "Faszination Allgäu" wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und führte Schafroth mit seinem Gitarristen und Jugendfreund Markus Schalk auf Kleinkunstbühnen in ganz Deutschland.

Erfolgreich ist er aber auch als Schauspieler, etwa im Münchner Tatort oder mehreren Kinofilme. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Maxi Schafroth nach dem Abitur auf Wunsch seiner Eltern erst einmal etwas aus deren Sicht "Anständiges" gelernt hat - nämlich Bankkaufmann.

Musiktitel

I am a man of constant sorrow

The Soggy Bottom Boys

CD: O Brother, where art thou?

(Music from a film by Joel Coen and Ethan Coen)

Mrs.Robinson

Simon & Garfunkel

CD: Bookends

Via con me

Paolo Conte

CD: The best of (1996)