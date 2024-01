Gast: Tino Bomelino



„Man muss die Dinge nur zu Ende“ heißt das erste Solo-Programm von Tino Bomelino alias Tino Hartmann. Der 33-Jährige war gerade mitten im Informatikstudium an der Universität Stuttgart, als er bei einem Poetry Slam in der „Rosenau“ zum ersten Mal auf die Bühne ging. Da hat es ihn gepackt. Mittlerweile hat er sich ganz für die Komik entschieden und die Algorithmen anderen überlassen.

Beim SWR3 Comedyfestival hatte Tino Bomelino bereits 2018 das Bad Dürkheimer Publikum begeistert. Seinen Auftritt in voller Länge gibt es hier:

Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Ellinor Krogmann

(SWR 2018)

