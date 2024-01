Wollen wir mehr Europa wagen?

Mit Daniel Röder, Begründer der Initiative Pulse of Europe



Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Martina Kögl

Daniel Röder will alle, die gerne in einem friedlichen und demokratischen Europa leben, ermutigen sich dafür aktiv einzusetzen. Im Herbst 2016 hat er deswegen zusammen mit seiner Frau Sabine und einigen Freunden die Bürgerinitiative "Pulse of Europe" gegründet. Inzwischen engagieren sich im Rahmen dieser Initiative Menschen in rund hundert Städten in 15 Ländern für die europäische Idee - unabhängig von Parteien und Institutionen. Das Ehepaar Röder wurde für seinen Einsatz mehrfach ausgezeichnet: 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz und zuletzt mit dem Erich-Fromm-Preis. Für Daniel Röder ist das Handeln jedes Einzelnen für ein Gelingen der demokratischen Prozesse und die Weiterentwicklung des europäischen Gedankens von wesentlicher Bedeutung. Er ist deswegen gerade jetzt vor der Europawahl offen für einen konstruktiven Austausch mit Hörern in SWR2 Tandem. Rufen Sie uns an ab 19.00 Uhr: 07221 / 2000 oder schreiben Sie uns eine Mail unter tandem@swr.de

Musiktitel

Le magasin de porcelaine

Paris Combo

CD: 5

Europa

Felix Meyer, Max Prosa, Fayzen & Sarah Lesch

CD: Europa

Filibusteria

Ilaria Graziano

CD: Come 2 me

Walkin'

Jamie Cullum

CD: Interlude

Dime quién

Marinah

CD: Afrolailo

Kay-ray-ku-ku-ko-kex

Múm

CD: Sing along to songs you don't know