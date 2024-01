Die Macht der Sprache im Europäischen Parlament

Gast: Xenia Kommer, dolmetscht seit 20 Jahren für die EU

Moderation: Frauke Oppenberg

Redaktion: Martina Kögl

24 Amtssprachen gibt es in der EU, im Europäischen Parlament wird diese Sprachenvielfalt in der politischen Arbeit täglich lebendig. Nach EU-Recht hat jeder Europäer den Anspruch, das Geschehen im Parlament in seiner eigenen Sprache zu verfolgen. Wenn jede Sprache in alle anderen übersetzt werden muss, ergibt das 552 mögliche Kombinationen.

Die Dolmetscherin Xenia Kommer ist eine der Menschen, die das möglich machen. Debatten zur Urheberrechtsreform hat sie gedolmetscht, genauso wie Greta Thunbergs emotionale Rede im Parlament. Kommer ist so in ihren 20 Berufsjahren zu einer wahren Expertin in europäischer Verständigung geworden.

Musiktitel:

Dedication

Beady Belle

CD: Dedication

Too Marvelous For Words

Alexander Stewart

CD: All Or Nothing At All

La cancion inacabada

Maui

CD: Viaje interior

Laufen lernen

Drangsal

CD: Zores

Tudo de vocé

Pilots on Dope

CD: Udopeia