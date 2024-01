Was bedeutet Ihnen Treue?



Gast: Susanne Nagel, systemische Therapeutin

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Karin Hutzler

Manche sagen, Treue sei veraltet und eine aussterbende Tugend. Anderen ist Treue wichtig in Zeiten zunehmender Beschleunigung und Verunsicherung. Susanne Nagel arbeitet als systemische Therapeutin in Nürnberg und sie hat das Standardwerk der amerikanischen Psychologin Shirley Glass übersetzt: "Die Psychologie der Untreue". Mit Susanne Nagel und unseren Hörerinnen und Hörern sprechen wir darüber, was Treue heutzutage bedeuten kann. Welche Rolle sie in unserem täglichen Leben spielt. Und wem oder was wir treu sind - oder eben nicht.



Musiktitel

Lost my man

Rhonda

CD: Wire

La infidelidad de la era informatica

Jorge Drexler

CD: 12 Segundos de oscuridad

Fort

Erna Rot

CD: Ode an die Freude

Peces de luz

Lily Dahab

CD: Huellas