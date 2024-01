Theatrale Brexit-Bewältigung - Das deutsch-britische Performance-Kollektiv Gob Squad

Gäste: Johanna Freiburg und Simon Will

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Martina Kögl

Gob Squad ist vor 25 Jahren aus einem deutsch-britischen Studentenaustausch entstanden. Seither setzen sich die sieben Männer und Frauen kreativ und innovativ miteinander und mit der Welt auseinander: Ihre Performances spielen an Alltagsorten und beziehen das Publikum mit ein. Das funktioniert und fasziniert in Berlin am HAU, ihrer Heimatbühne, wie auch bei ihren weltweiten Gastspielen. Bekannt wurde Gob Squad durch einen Auftritt bei der documenta X in Kassel, auch beim Berliner Theatertreffen waren sie schon.

Am inzwischen symbolischen Brexit-Termin, dem 29. März, wird Gob Squad sechs Stunden lang auf der Bühne ausagieren, wie der Brexit Menschen in ihrem alltäglichen Leben berührt, irritiert und aufbringt.

Videotrailer der Performance "Creation (Pictures for Dorian)"

Musiktitel:

Welcome to England

Tori Amos

CD: Abnormally Attracted to Sin

Here Comes The Sun

Nina Simone

CD: Hits & Classics

Merrie Land

The Good, The Bad & The Queen

CD: Merrie Land

London

Benjamin Clementine

CD: At Least For Now

London's After-Work Drinking Culture

John Howard & The Night Mail

CD: John Howard & The Night Mail