Seelsorge in einer säkularen Zeit – Gespräch mit dem badischen Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh

Was erwarten Sie von der Pfarrerin, dem Pfarrer Ihrer Gemeinde?

Jedes Jahr treten ca. 250.000 Menschen aus den beiden großen Kirchen in Deutschland aus. Seit Jahren werden Kirchen geschlossen. Mit der Folge, dass ein Pfarrer/eine Pfarrerin mehrere Gemeinden betreuen muss, und trotzdem sitzen in den Gottesdiensten nur zehn bis zwanzig Gläubige. Wirklich voll sind die Kirchen nur an Weihnachten.

Werden die Vertreter der Kirchen heute nur noch als Zeremonienmeister und für Beerdigungen gebraucht? Was bedeutet das für die aktiven Gemeindemitglieder und warum engagieren sich die passiven Mitglieder nicht? Was bedeutet das für die Seelsorger?

Gast im Studio ist Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden

Am Nachmittag stellen wir in SWR2 Leben um 15.05 Uhr Seelsorger vor, die um ihre Rolle in Kirche und Gemeinde ringen.

Am Abend fragen wir Hörerinnen und Hörer: Was erwarten Sie von der Pfarrerin, dem Pfarrer Ihrer Gemeinde? Was ist für Sie eine lebendige Kirche? Oder holen Sie sich das, was Sie an Seelsorge brauchen woanders?

