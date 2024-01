Was tun, wenn die Arbeit zu viel wird?



Gast: Lena Hünefeld, Arbeitssoziologin

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Karin Hutzler

In unserem Feature "Wofür lebe ich überhaupt?" um 15.05 Uhr berichtet Malte Jaspersen von der Arbeitsbelastung in Japan. Im April 2019 trat ein "Gesetzespaket zur Reform des Arbeitsstils" in Kraft, seitdem sind bis zu 100 Überstunden monatlich legal.

Viele Japanerinnen und Japaner sind extrem belastet durch die Vorgaben ihrer Firmen, die zu zahlreichen Überstunden führen. Immer wieder kommt es zu Fällen von Karoshi, zum Tod durch Überarbeitung.

Wie ist die Situation in Deutschland? Hat die Arbeitsbelastung zugenommen? Wird von Arbeitgebern immer mehr Leistung verlangt? Und was tun, wenn die Arbeit zu viel wird?

Wir sprechen mit Dr. Lena Hünefeld von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin über typische und atypische Beschäftigungsverhältnisse, über die Folgen von Arbeitsintensivierung und Flexibilisierung.

