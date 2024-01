Was macht sie aus und wie kann man sie gestalten?



Gast: Wolfgang Krüger, Psychologe und Psychotherapeut

Moderation: Patrick Batarilo

Redaktion: Petra Mallwitz

Gute Freundschaften machen das Leben schöner - dem wird wohl jeder zustimmen. Doch eine Freundschaft zu führen, ist durchaus eine Kunst. Neid, Geltungsstreben, nicht zuhören - viele Freundschaften verlieren irgendwann ihre Kraft. Oft auch, weil die gegenseitige Inspiration fehlt. Was macht eine gute Freundschaft aus und wie kann man sie pflegen und gestalten? Die meisten Freundschaften haben ein ungenutztes Entwicklungspotential, sagt Wolfgang Krüger.

Wolfgang Krüger ist Psychologe und Psychotherapeut und hat ein Buch über das Thema geschrieben. Er ist unser Gast in SWR2 Tandem Hörer Live.

Auch in unserer Sendung am Nachmittag in SWR2 Leben geht es um Freundschaft: Fünf Freundinnen treffen sich seit mehr als fünf Jahrzehnten einmal im Jahr. Die Reporterin ist bei einem dieser Treffen dabei und lernt nicht nur kluge Frauen kennen, sondern erfährt auch viel über deren besondere Freundschaft.

Rufen Sie ab 19.00 Uhr unter 07221-2000 an und diskutieren Sie mit.

Buchtipp

Freundschaft: beginnen - verbessern - gestalten

Wolfgang Krüger

Verlag: Books on Demand

Taschenbuch: 9,90 Euro

Kindle: 6,49 Euro

Musiktitel

You've got a friend in me

Michael Bublé

CD: To be loved

More than friends

Jason Mraz feat. Meghan Trainor

CD: Know.

Hello friend

Maya Fadeeva

CD: Chamëleon