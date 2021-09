Weil er zugeschlagen hat: Männer im Sensibilisierungs-Training

per Mail teilen

Gewalt in den eigenen vier Wänden, so melden es Statistiken immer wieder, ist weit verbreitet. Aber es gibt Männer, die intensiv daran arbeiten, Gewalt in ihren Beziehungen nicht mehr aufkommen zu lassen. Sie waren gewalttätig gegen die Ehefrau, Partnerin, zu den eigenen Kindern. Diese Ausfälle von Aggression markieren einen tiefen Einschnitt, der ihr Leben oft total umkrempelt.

Eckhard Rahlenbeck hat Männer getroffen, welche sich einem Gewalt-Sensibilisierungs-Training unterziehen. Ihnen wird eine Chance eingeräumt, gewaltfördernde Konflikte zu erkennen, um Rückfälle zu vermeiden.