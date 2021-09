Hongkong – Kampf um die Freiheit

per Mail teilen

Von Markus Pfalzgraf



1997 übergab Großbritannien seine ehemalige Kronkolonie an China. Nun sorgen sich die Menschen um ihre Freiheit.

Es ist ein beispielloser Kampf um Freiheitsrechte und Demokratie, der gerade in Hongkong ausgefochten wird. Dieser Streit wurde zunächst weitgehend friedlich ausgetragen. Doch spätestens seit dem 1. Juli, dem Jahrestag der Übergabe Hongkongs an die Volksrepublik China, eskaliert die Situation. Der Legislativrat wurde gestürmt. Das Parlament tritt diesen Sommer nicht mehr zusammen, solange in seinem Gebäude die Trümmer beseitigt werden. Und die Regierung bleibt hart.