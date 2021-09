per Mail teilen

Im zweiten Teil des Essays "Über das Unheimliche" zieht Essayist Pascal Richmann wieder alle Trümpfe. Nietzsche, David Foster Wallace, Johnny Cash, Rosemary Kennedy. Und Freud.

Natürlich Freud.

Warum? Er will wissen, ob es in unserer Welt noch Aufbrüche geben kann, die unschuldig sind. Oder, in den Worten Roberto Bolaños: "Dann begann es zu regnen, und wir gingen seelenruhig nach Hause. Aber wo war unser Zuhause?"

