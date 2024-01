Backen statt BWL- Brotpurist Sebastian Däuwel aus Speyer

per Mail teilen

Gast: Sebastian Däuwel

Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Fabian Elsäßer

Deutschland hat eine vielfältige und lange Brottradition. In vielen Bäckerei-Ketten, die nach Bedarf fertige Teiglinge in Heißluftöfen schieben, schmeckt man davon leider nur wenig. Sebastian Däuwel aus Speyer ärgerte das so sehr, dass er selbst anfing zu backen.

Was als Hobby begann, wurde vor etwas mehr als zwei Jahren zum beruflichen Neustart. Der studierte Betriebswirt kündigte eine solide Festanstellung und gründete als Quereinsteiger seine eigene Bäckerei: „Die Brotpuristen“. Nun ist der 35-Jährige so erfolgreich, dass ihn auch sein alter Beruf wieder eingeholt hat: bei inzwischen 13 Angestellten kann betriebswirtliches Fachwissen nicht schaden.

Musiktitel:

Stepsisters' lament

Cécile McLorin Salvant

CD: For One To Love

Voce está sumindo

Vinicius Cantuária

CD: Cymbals

Die ganze Welt

Sophie Hunger

CD: Supermoon

The Janitor's Boy

Natalie Merchant

CD: Leave Your Sleep

Polpo d'amor

Vinicio Capossela

CD: Polpo d'amore (The Octopus Of Love)