Bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises in Köln hat 2021 mit „Dorfromantik“ in gleich zwei Rubriken ein Spiel gewonnen, das auch von der internationalen Presse überraschend gelobt worden sei, so Fachjournalist und Jury-Mitglied Tobias Nowak in SWR2. Das simple Ziel von „Dorfromantik“ ist es, eine harmonische dörfliche Landschaft zu komponieren. Das Spiel der Entwickler von „Toukana“ gewann in zwei der elf nationalen Kategorien, wurde ausgezeichnet für das beste Gamedesign und als bestes Debüt. mehr...