Brave New Work? Wie wir nach Corona arbeiten

Heute beginnt in Frankfurt die fünfte und vorerst letzte Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche. Da beraten katholische Bischöfe mit Laien rund zehn Reformvorschläge, zum Beispiel: Frauen sollen zur Predigt in der Messe zugelassen, Laien an der Bistumsleitung stärker beteiligt und gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden.

Maria Flachsbarth, Präsidentin des Verbands Katholischer Deutscher Frauenbund ist auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und Mitglied der Synodalversammlung des Synodalen Wegs. Sie sagt, die katholische Kirche in Deutschland kann das Priestertum für Frauen nicht einfach einführen oder den Zölibat abschaffen, sie kann sich aber dafür aussprechen. „Es gibt viel Leid in der katholischen Kirche, sexuellen und auch spirituellen Missbrauch. Es kann einfach kein Weg sein, einfach so weiter zu machen, auch angesichts der vielen Kirchenaustritte. Ich bin immer noch zuversichtlich, dass wir mit diesem Weg Türen öffnen,“ so Flachsbarth.