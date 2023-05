Wie heißt es so schön bei Wilhelm Busch: „Wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt." Was für Witwe Bolte der Sauerkohl ist, ist für Thomas Vilgis der Fond vom klassischen Sonntagsbraten, den er an den Tagen danach mit Gemüse kombiniert. Da der Bratenfond reich an Umamigeschmack ist, gibt er beispielsweise Erbsen, Spargel oder anderem Wurzelgemüse eine besondere geschmackliche Note. Und zu guter Letzt ist das auch ein nachhaltiges Rezept: nichts wird weggeschüttet.

Rezept: Spargel und Erbsen mit Sonntagsbratenrest

Zutaten:

400 g weißer Spargel

400 g Erbsen, bereits aus der Schale genommen

200 ml Bratenfond

4 EL Fleischabschnitte

50 g + 20 g Butter

Abrieb einer Bio-Zitrone

Salz



Zubereitung:

Aus dem Bratenfond, den Fleischabschnitten und Butter eine Sauce zubereiten. Geschmack prüfen und mit der abgeriebenen Schale der Bio-Zitrone würzen. Spargel schälen und in ca. 1 cm lange Scheiben schneiden.

Spargel in der heißen Butter andünsten und die Erbsen dazugeben. Zugedeckt im eigenen Saft bissfest garen.



Vor dem Servieren mit der entstandenen Flüssigkeit unter kurzzeitiger Temperaturerhöhung glasieren und salzen.

Die Bratensauce in Tellern mit Vertiefung geben und das Gemüse darauflegen.