Brandaktuell: Der Ofen

In Anbetracht des Ukrainekriegs scheint die Stimmung vor dem G7-Außenministertreffen einhellig. Verglichen mit NATO und EU gebe es ein „erstaunlich hohes Maß an Geschlossenheit bei den G7“, sagt Lars Brozus von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Gespräch mit SWR2. Angesichts der innenpolitisch durchaus turbulenten Phasen in einigen EU-Mitgliedsstaaten sei das bemerkenswert. Ab heute kommen die Außenminister an historischer Stelle in Münster zusammen, am Ort wo schon 1648 der Westfälische Frieden verhandelt wurde. mehr...