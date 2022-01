„Lockdownmacher“-Artikel: Medienjournalist Daniel Bouhs über Bild und die Wissenschaft

„Ich bin grundsätzlich ein Fan des Dialogs, aber ich frage mich wirklich, ob es etwas was bringt, mit BILD zu reden“, sagt der Medienjournalist Daniel Bouhs bei SWR2. Nach einem umstrittenen BILD-Artikel über mehrere Wissenschaftler*innen und die Corona-Pandemie suchen die Boulevardzeitung und Wissenschaftseinrichtungen nun das Gespräch — die Zeiutng will bei einer Diskussion die Rolle der Boulevard-Medien in der Pandemie diskutieren.

„Aggressiver, krawalliger Journalismus“

„Die Bildzeitung hat ja seit Jahrzehnten eine Tradition des aggressiven, des krawalligen Journalismus“, begründet Bouhs, „was mir ein bisschen Hoffnung macht ist der Wechsel in der Chefredaktion mit Johannes Boie.“

Der sei, anders als sein Vorgänger Julian Reichelt, der den Posten 2021 nach Machtmissbrauch-Vorwürfen räumen musste, nicht bei BILD sozialisiert worden, sondern habe sein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung gemacht.

Leichte Kurskorrektur nach den Reichelt-Jahren

Der Boulevard müsse sich zwar auch an die gleichen Regeln wie andere Redaktionen halten — aber „BILD versucht nach eigenen Spielregeln zu arbeiten“, sagt der Medienjournalist. Die Zeitung erhalte am häufigsten in Deutschland Rügen vom Presserat: „Julian Reichelt hat sich damit ja auch in gewisser Weise gerühmt.“

Der umstrittene Artikel „Die Lockdownmacher“, der Anstoß zur Diskussion gegeben hat, zog über 80 Beschwerden beim Deutschen Presserat nach sich. Darin wurden Anfang Dezember 2021 mehrere Wissenschaftler*innen in der Titelstory direkt mit der Verschärfung der Lockdown-Regeln in Verbindung gebracht. Eine Allianz von Wissenschaftler*innen warf dem Blatt außerdem „Diffamierung“ vor.

Am Morgen, nachdem vor dem Wohnhaus einer Politikerin, die gegen die Pandemie kämpft, Verirrte mit Fackeln aufgezogen sind, einfach so weiter zu machen mit dem 🔥 – das muss man auch erst mal bringen wollen und das noch im vollen Bewusstsein beim Blick auf das eigene Portal... https://t.co/WdlMzQmle3

Presserats-Beschwerde gegen „Bild“ | 8.12.2021

Schadensbegrenzung nach dem Wissenschaftler-Bashing

Chefredakteur Johannes Boie sei nun, so schätzt Bouhs sein Verhalten ein, erkennbar bemüht, die Wogen zu glätten, eventuell auch an einer Kurskorrektur interessiert. Deshalb habe man wahrscheinlich auch die Diskussion am 28. Januar 2022 organisiert. Beteiligt sein sollen unter anderem das Helmholtz-Institut und zum Teil im Artikel genannte Wissenschaftler. Die Veranstaltung soll online übertragen werden.

Zwar habe sich die BILD-Redaktion bisher nicht entschuldigt, in einem Folgekommentar zum Artikel habe Boie jedoch eingeräumt, erzählt Bouhs, dass alle Verantwortlichen im Zusammenhang mit den Corona-Entscheidungen Kritik aushalten müssten, darunter auch die BILD. Das könne, findet Daniel Bouhs, als Schadensbegrenzung gelesen werden.