Bohrt sich seinen Weg: Der Wurm

Sonntagsfeuilleton mit Nicole Dantrimont.

Jetzt ist ihre große Zeit. Im Herbst ist es nicht mehr so heiß und noch nicht zu kalt, es gibt viel Laub und abgestorbene Pflanzen – beste Bedingungen für Würmer. Wer einen Kompost umsetzt, begegnet ihnen in Massen, nicht immer ein Grund zur Freude: Viele Menschen ekeln sich vor Würmern. Denn der Wurm windet sich, er ist nackt, blind, stumm, er kriecht in alles rein und ist auch noch potthässlich – und hat damit alles, was die Fantasie beflügelt.



Die SWR2 Matinee zeigt die spektakulären Seiten des unscheinbaren Geschöpfes: Ohne den Wurm würde unser Planet zugrunde gehen. Unermüdlich bohrt er sich durch die Erde und leistet dort wichtige Zersetzungsarbeit.



Als beinloses, glitschiges Wesen ist der Wurm auch in vielen Schauergeschichten der Menschheit ein gern gesehener Gast: Der Lindwurm verbreitete im Mittelalter Angst und Schrecken. Auch vor Holzwürmern musste man sich damals in Acht nehmen. Sie brachten sogar einen Bischoff zu Fall – und kamen dafür vor Gericht.



Heute ist die Varianz der Wurmnutzung beeindruckend. Zum ökologischen Lifestyle unserer Zeit gehören Würmer in der Küche. Sie leben zu Hunderten in der Wurmkiste und sorgen für exzellenten Dünger. Der Lieblingswurm der Wissenschaft ist der winzige Fadenwurm. Alle Fadenwürmer sind genetisch gleich – ein Traum für Altersforschung und Epigenetik.



Würmer müssen aber nicht immer klein sein. Im Schwarzwald begegnet uns der "Badische Riesenregenwurm". Er wird stolze 60 cm lang und ist so selten, dass ihm ein eigener Erlebnispfad gewidmet ist.



Das kann Parasiten nicht passieren. Sie sind die Würmer, die keiner haben will. Eine der schlimmsten Wurmarten kann sich direkt in unseren Kopf bohren – der Ohrwurm. Die SWR2 Matinee verrät, wie man ihn wieder loswird. Und verlässt auf den Spuren der Würmer schließlich die Erde. Wir erkunden das Wurmloch und fragen: Ist es die ganz große Abkürzung durchs Universum?



Gesprächspartner*innen der Sendung sind der Biologe Prof. Ralf Sommer, der zu Fadenwürmern forscht, die Astrophysikerin Dr. Yelena Stein und Deutschlands bekanntester Experte in Sachen Ohrwurm: Prof. Eckart Altenmüller.



Redaktion: Christine Fleischer

Musik: Almut Ochsmann