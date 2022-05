Bis zum Überlaufen – Tropfen

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Er bringt das Fass zum Überlaufen und höhlt den Stein - aber auch ansonsten ist der Tropfen, so klein er auch sein mag , ganz erstaunlich.



Ihm entspringt nicht nur das Leben, in ihm steckt auch jede Menge davon. So tummeln sich in einem

einzigen Wassertropfen dutzende Kleinstlebewesen. Und wenn es darum geht etwas langweilig geratene Suppen mit Leben zu füllen, dann war lange Zeit Maggi das "gewisse Tröpfchen Etwas". Wie es dazu kam, darum geht es unter anderem auch in dieser Matinee.



Wie schön Stalaktiten klingen können, das erfahren wir in der Rübeländer Tropfsteinhöhle. Außerdem geht es um tropfende Wasserhähne, um Jackson Pollock und die Erfindung des Drip Painting, wir erzählen die abenteuerliche Geschichte eines tropfenförmigen Diamanten und verkosten, auf einer Schnapswanderung, so einige "Edle Tropfen". Und gegen den Kater danach, hängen wir uns am "Hangover Heaven" in Las Vegas an den Tropf.



Gesprächspartner der Sendung sind die Leiterin der Abteilung "Experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik" am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, Mira Pöhlker, der Kunsthistoriker Prof. Hans Dieter Huber und der Klempner Jarosch Haag.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann