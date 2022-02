Biologin Heike Vesper: "Mikroplastik ist überall - in jeder Mahlzeit und in jedem Atemzug"

Beim Thema Plastikmüll ist die Umweltschutz-Organisation WWF sicher: "Wir gehen sehenden Auges in eine Katastrophe". Das sagte die Meeresschützerin Heike Vesper im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Jan Frédéric Willems. "Mikroplastik ist überall auf diesem Planeten - von den tiefsten Unterseeschluchten bis hoch in den Himalaya. Es reibt sich von den Autoreifen ab und von den Schuhsohlen, es ist in der Kleidung, wir nehmen es mit jeder Mahlzeit und mit jedem Atemzug auf". Ob das für den Menschen schädlich sei, wisse man noch nicht, sagte Vesper weiter. Tieren jedoch schade Plastikmüll definitiv. In manchen Meeren, wie dem Mittelmeer, habe die Belastung bereits Schwellenwerte erreicht. Das könne für das Überleben ohnehin stark bedrohter Arten, wie Mönchsrobbe oder Pottwal, entscheidend sein. "Wir wissen, dass sich die Kunststoff-Produktion in den kommenden 25 Jahren verdoppeln wird", sagte die WWF-Expertin weiter. Was aus ihrer Sicht die Rettung bringen könnte, hören Sie im Interview.