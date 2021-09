Biogas für afrikanische Haushalte – die Unternehmerin Katrin Pütz

Katrin Pütz hat eine Mini-Biogas-Anlage entwickelt, die sie in ganz Afrika vertreibt.

Sie ist so billig, dass afrikanische Bauern die Anlage bezahlen können und so einfach, dass sie in zwei Stunden aufgebaut ist. Und man kann das produzierte Biogas in einem Rucksack transportieren. Katrin Pütz hat einige Jahre in Afrika gelebt und hält nichts von Entwicklungshilfe, denn diese entzieht den Verantwortlichen ihre Verantwortung, sagt sie. Über ihre afrikanischen Partner arbeitet sie daran, einen unabhängigen Wirtschaftszweig aufzubauen. Menschen vor Ort verkaufen die Minibiogas-Anlagen, andere installieren sie und die Produzenten des Gases, z.B. Bauern, können es mit Hilfe des Rucksacks weiterverkaufen. So verdient jeder in der Kette Geld, und die Umsetzung ist unabhängiger von ausländischen Mitteln.

(Wiederholung vom 5.11.2019)

