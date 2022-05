Mehr als Milchlieferanten - Andrea Göhring macht tiergestützte Therapie mit Bauernhoftieren

2 Kühe, 3 Esel, 7 Schafe, 2 Ziegen, 2 Minischweine und eine Hühnerschar, das sind Andrea Göhrings tierische Mitarbeiter. Die Biobäuerin ist Fachkraft für tiergestützte Intervention und zeigt, dass nicht nur Pferde, Hunde und Delfine für therapeutische Ziele eingesetzt werden können, sondern auch Bauernhoftiere.

In Rulfingen im Kreis Sigmaringen arbeitet sie mit vielen sonderpädagogischen Einrichtungen zusammen. Menschen jeden Alters, mit Behinderungen, Förderbedarf oder Demenz profitieren vom regelmäßigen angeleiteten Kontakt mit ihren Tieren.

Dafür erhält Andrea Göhring jetzt den Landwirtschaftspreis Ceres Award als Unternehmerin des Jahres 2020.

Zur Homepage der Tiergestützten Therapie

Musiktitel

Dandelions/Liminal

Emmy The Great

CD: Dandelions/Liminal



Joselito

La Caravane Passe

CD: Canis carmina



Freedom feeling

Laura Veirs

CD: My echo



Keep me from drowning

Andrea Bignasca

CD: Keep me from drowning



Move on

Holler My Dear

CD: Eat, drink and be merry