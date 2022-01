Wirtschaft laut Conversationslexikon - der Künstler Armin Chodzinsiki

In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten hat sich im deutschen Profifußball ein Netzwerk der Erinnerungsarbeit etabliert. Fangruppen besuchen Gedenkstätten, verlegen Stolpersteine oder erinnern in Stadion-Choreografien an jüdische Mitglieder. Dabei können sie künftig auf eine Broschüre der Arolsen-Archive zurückgreifen. Darin porträtieren Forscher zwölf Fußballer, die in ihren Nationalteams zu den Besten zählten – und die dann von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. mehr...