Korrespondentensommer - Anne Allmeling berichtet aus dem Libanon

Die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine sei zu Beginn des Krieges überwältigend gewesen, sagt der Sozialunternehmer Felix Oldenburg in SWR2. Doch ein zu bürokratisches System verursacht die zentralen Probleme bei der Unterbringung. So entstünden die eigentlichen Probleme in den Kommunen vor Ort. Vor allem die „Wohnsitzauflage“ sei völlig unzeitgemäß. Wenn Geflüchtete erstmal in einer Kommune gemeldet seien und dadurch Hilfsleistungen bezögen, könnten sie dort dann nicht mehr weg – auch wenn sie an anderen Orten eine Wohnung oder Job finden könnten. mehr...