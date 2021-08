Der deutsche Wald ist in schlechtem Zustand und der Klimawandel wird vor allem den großen Kiefer- und Fichtenbeständen weiter zu schaffen machen. Wenn wir den Wald auch noch in 50, 60 Jahren haben wollen, müssen wir etwas tun, sagt Johannes Litschel, Forstwissenschaftler an der Uni Freiburg, im Gespräch mit SWR2: „Das, was wir kennen aus den deutschen Mittelgebirgen, die dunklen und nadelholzreichen Wälder werden sich verändern, zu Gunsten von leichten Laubwaldformationen, wie wir sie heute schon im mediterranen Raum sehen“. So könnten beispielsweise einige Eichenarten aus dem mediterranen Raum die Nadelwaldbestände ersetzen. mehr...