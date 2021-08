Gedanken von Karl Marx, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche seien lebendig in den Debatten der Gegenwart, sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler in SWR2. Das sei für ihn der Anreiz gewesen, sich noch einmal intensiv mit ihnen zu beschäftigen und ein Buch darüber zu schreiben, bei dem es sich angesichts der Fülle der vorhandenen Literatur durchaus um ein riskantes Unternehmen handele. In seinem Buch „Marx, Wagner, Nietzsche. Umbruch der Welt“ wolle er zeigen, so Münkler, „dass sie eben nicht mit dem 19. Jahrhundert vergangen sind“. Alle drei müssten dafür allerdings aus dem Kontext gelöst werden, in dem ihre durchaus nicht festgefügten, sondern wechselnden und auch von Selbstzweifeln geprägten Gedanken in ideologische Zusammenhänge gerückt worden seien. So sei es eine besonders ironische Pointe der Geistesgeschichte, dass mit Karl Marx auch heute noch ein Mann als ideologischer Vordenker gesehen werde, der in das Poesiealbum seiner Tochter die Empfehlung geschrieben habe, an allem stets zu zweifeln. Auch Wagner sei der modernen Vorstellung einer Machbarkeit der Welt mit großer Skepsis begegnet, habe in seiner späten Wendung zu Schopenhauer Siegfried als Revolutionär scheitern lassen. Auch wenn er als Nationalkonservativer zu betrachten sei, sein Antisemitismus zur Gegenwart querstehe, rückten ihn ökologisch pazifistische Positionen heute durchaus in die Nähe der Grünen. Nietzsche schließlich sei der einzelne in der modernen Welt Massen von vornherein als bedroht und die Verteidigung seiner Freiheit als Ausnahmefall erschienen. mehr...