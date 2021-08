Die Sängerin Joni Mitchell schrieb die berühmte „Woodstock“ -Hymne – war selbst aber nie da. Sie hatte am folgenden Abend nach dem Ende des Woodstock-Festivals einen Auftritt in einer Fernsehshow. Auch Jefferson Airplane und Crosby and Stills hatten waren dort zu sehen – spielten aber trotzdem in Woodstock. Mitchell hingegen sah sich das Festival im Fernsehen in ihrem Hotelzimmer an und musste nach eigener Aussage weinen, weil sie nicht dort sein konnte. Ihr Song „Woodstock“ war und ist immer noch extrem beliebt und wurde viel gecovert.

dpa Bildfunk Universal Pictorial Press Photo