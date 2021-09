Bilanz G20-Treffen und die Rückkehr des Multilateralismus: Einer golft, viele gipfeln

Soll Richard Gärtner sterben? Oder besser: darf er sterben - nur weil er es sich wünscht? Diese Entscheidung über das Leben des fiktiven Protagonisten in der ARD-Verfilmung von Ferdinand von Schirach Theaterstück „Gott“ wird am Ende an die Zuschauer*innen übergeben. Kulturwissenschaftler Thomas Macho begrüßt im Gespräch in SWR2 am Morgen, dass sich der gesellschaftliche Umgang mit dem Suizid deutlich verändert habe. mehr...