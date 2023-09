Bibliotheken als Zielscheibe für Rechte | 29.8.2023

In den Kulturteilen der Zeitungen und im Netz gibt es aus aktuellem Anlass Betrachtungen zur Kunstgeschichte des Kusses – und da zeigt sich, dass die Menschheit eigentlich schon seit Jahrhunderten an übergriffige, öffentliche Küsse wie den von Luis Rubiales in der bildenden Kunst gewöhnt wurde. Außerdem geht es um nichts Geringeres als um einen Kulturkampf. Der hat längst in deutschen Bibliotheken begonnen: Für rechte Aktivisten sind sie zur wichtigen Zielscheibe geworden. Nun versucht man in Berlin, Gegenstrategien zu entwickeln.