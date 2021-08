Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert, CDU, äußert in SWR2 große Zweifel an der Verfassungsbeschwerde der AfD zur Wahl von stellvertretenden Bundestagspräsidenten im Parlament. Über die Beschwerde entscheidet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am 11. August. Die Bundestagsfraktion der AfD hatte bereits 2020 Beschwerde eingelegt, weil keiner ihrer für das Amt des stellvertretenden Bundestagspräsidenten nominierten Kandidaten vom Parlament gewählt worden war.

Nach seinem Verständnis, so Lammert in SWR2 vor der Entscheidung des Gerichts, „muss neben dem Grundsatz, dass jede Fraktion im Präsidium vertreten sein sollte, genauso unstreitig sein, dass der Bundestag selbst entscheiden können muss, von wem er sich vertreten lassen will.“ Anfang der 90er Jahre habe die Fraktion der Linken mit Lothar Bisky einen Kandidaten für das Präsidium des Bundestags zur Wahl gestellt, der ebenfalls mehrfach nicht vom Bundestag gewählt worden sei.

Zugleich, so der ehemalige Bundestagspräsident, gehe es nicht um eine Bestimmung von Verfassungsrang. Es handle sich um eine Arbeitsregelung des Bundestages, die sich das Parlament in jeder Legislaturperiode neu gebe. Den Anspruch auf die Beteiligung jeder Fraktion am Präsidium des Bundestages gebe es in dieser Form erst seit 1994 und habe, so Lammert, „auch in der Vergangenheit nicht bedeutet, dass sich daraus ein Rechtsanspruch einer Fraktion ergibt, den von ihr nominierten Kandidaten oder die Kandidatin auch in jedem Falle wählen zu müssen. Es würde im übrigen ja auch die Wahl ad absurdum führen. Dann könnte man gleich in die Geschäftsordnung schreiben: ,Das Präsidium besteht aus von den Fraktionen nominierten Abgeordneten‘.“

Der CDU-Politiker Prof. Norbert Lammert war 2005 bis 2017 Präsident des Bundestages und ist seit 2018 Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. mehr...