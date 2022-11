Im nächsten Monat zahlt der Staat die Gasrechnung. Aber wie funktioniert diese Dezemberhilfe? Je nachdem, ob man Mieter ist oder im eigenen Haus wohnt, ob man bereits eine Erhöhung bekommen habt oder nicht - jeder Fall ist anders.

Michael Herr und SWR-Energieexperte Michael Wegmer erklären in dieser Sonderfolge GMM, in welchen Fällen eigenes Handeln notwendig ist und wann das Geld automatisch zurückgezahlt wird. Außerdem gehen sie der Frage nach, warum in Deutschland alle Regelungen immer so kompliziert sind. Sie sprechen dazu mit Sabine Kuhlmann, Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Potsdam und stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrates der Bundesregierung.

Moderation: Michael Herr/ Redaktion: Sabrina Fritz