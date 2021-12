Was ist das nur für ein Film, der heute beinahe auf jeder Feuilletonseite besprochen wird? Hell auf begeistert sind die Kritiken, wenn es um das verstörende

Kinomusical „Annette“ mit Adam Driver und Marion Cotillard geht. Neben dem in Cannes für die Regie prämierten Film schauen wir in unsere Kulturmedienschau auch noch zu unseren Nachbarn in der Schweiz, denn dort hat im Rahmen großer Restitutionsgesprächen im

Vergleich zur Sammlung Bührle in Zürich das Kunstmuseum Bern vor wenigen Tagen mitgeteilt, wie es mit der heiklen Sammlung Gurlitt umgehen will - zum Wohlwollen einige Feuilletoniste. mehr...