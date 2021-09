besondereHelden – Feuilletons im Humorlockdown | 17.11.2020

Es lasse sich nicht leugnen, dass das Thema „Zusammenhalt“ sehr aktuell sei, sagt Thomas Mirow, Vorsitzender der Deutschen Nationalstiftung, in SWR2 mit Blick auf Anti-Corona-Demonstrationen und Zuwanderungsdebatten. Dabei habe Deutschland gute Chancen, genügend politischen Rückhalt für die Lösung der Zukunftsprobleme zu sammeln. Insbesondere der Föderalismus und die verschiedenen wirtschaftlichen Zentren in Deutschland verhinderten den Eindruck, von einer homogenen politischen und wirtschaftlichen Elite regiert zu werden. Zusammen mit dem Politikberater Christoph Bertram hat Mirow das Buch „Trotzdem: Was uns zusammenhält“ herausgegeben. Thomas Mirow ist SPD-Politiker, er war Büroleiter von Willy Brandt, später Spitzenkandidat der SPD bei der Bürgermeisterwahl in Hamburg und Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Seit Dezember 2018 ist er Vorsitzender der Deutschen Nationalstiftung. mehr...