Die wichtigste Etappe seines beruflichen Lebens hat der Kunsthistoriker Dr. Bernhard Serexhe am ZKM, am Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe absolviert. Dort war er Hauptkurator im Medienmuseum und hat sich zu einem DER Experten für digitale Kunst entwickelt. Das alles begann im Alter von 44 Jahren nach unerwünschten, politischen Stoppschildern, die sich als glückliche Fügung herausstellten. Heute ist er der erste öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für elektronische und digitale Kunst in Deutschland.

Homepage von Bernhard Serexhe

